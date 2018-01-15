الإسكندرية - ا ش ا

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرق بالاسكندرية من ضبط أربعة متهمين هاربين من 239 حكما قضائيا بلغ عدد سنوات السجن فيها 137 سنة.

كانت المعلومات وردت الي ضباط وحدة مباحث تنفيذ الاحكام بقطاع الامن العام وأفادت بهروب أربعة متهمين بينهم سيدة من 239 حكما بالحبس الجزئي والمستأنف والغرامات في قضايا “اختلاس وتقليد عملة وتبديد أموال ومباني بدون ترخيص وتبوير أرض زراعية”.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم وضع الأكمنة لهم حيث تم ضبطهم، واعترفوا بصحة الأحكام الصادرة وأحيلوا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.