القاهرة أ ش أ

تتزامن الدورة التاسعة والأربعون من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تنطلق يوم 27 يناير الجاري مع احتفال دار نهضة مصر للنشر بمرور 80 عاما على إنشائها.

وتعيد الدار إصدار الإنتاج الأدبي للكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين وتقديم الجزء الثاني من الكتاب الاجتماعي الساخر “زى ما بقولك كده” للفنانة إسعاد يونس، وتقديم كتابين جديدين لمصطفى حسني، وعدد من الروايات الجديدة للكتاب الشباب ومجموعة من الكتب الثقافية والاجتماعية، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال الحاصلة على عدد من الجوائز الدولية وعدد من الكتب العالمية المترجمة بخصومات تتراوح بين 20% إلى 70%.

وتعد “نهضة مصر”؛ من أكبر دور النشر التي تشارك بالمعرض حيث تقدم اصداراتها من خلال خمس صالات عرض تضم الكثير من الكتب الثقافية والمنتجات التعليمية، بالإضافة إلى أشهر سلاسل المجلات والقصص العالمية لإصدارات ديزنى العالمية وناشيونال جيوجرافيك وكتب سكولاستيك، وكافة منتجات كامبريدج التعليمية.