القاهرة - اخبارمصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء اجرءات انشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات وتضم 568 مصنعاً بإجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها علي 7 سنوات باستثمار أجنبي 87% و 13% استثمار محلي وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليار دولار لافتاً إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر حيث ستحتوي على جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.

وصرح الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس الصناعات الاستراتيجية في مصر حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.

وأشار الى ان الشركة الصينية المنفذة للمشروع ” شركة مان كاي للاستثمار” هي أحد الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود وتصدر منتجاتها لمصر وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية لافتاً إلى انه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل الى الشركة مطلع الاسبوع الجارى وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءً من مطلع مارس المقبل حيث من المخطط انتهاء المرحلة الاولى فى عام 2020 وتضم 57 مصنعاً باجمالى استثمار 230 مليون دولار على ان يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والاخيرة من المشروع فى عام 2024 مؤكداً أن هذه المدينة ستكون إضافة.