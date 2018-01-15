القاهرة- أ ش أ

كشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن إجمالي استثمارات إنجازات الطرق والكباري التي تم إنجازها في الفترة من 2014 – 2017 ، بلغت 22.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال ندوة إدارة شبكة الطرق الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة ومنظومة النقل (البري- والبحري -السكك الحديدية) تحت رعاية وزير النقل، ورئاسة رئيس اتحاد جمعيات التنمية الادارية الدكتور صفوت النحاس.

وأضاف الوزير أنه من بين هذه المشروعات المشروع القومي للطرق (10 طرق) بتكلفة 12.8 مليار جنيه، وتطوير 2000كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محاور على النيل بعدد 4 محاور بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وإنشاء عدد 18 كوبري علوي على الطرق، وكباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي ،وكباري طريق القاهرة – السويس بتكلفة إجمالية 2.1 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بشبكة الطرق الحالية، اكد وزير النقل أن المستهدف هو تطوير 2500 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 7 مليارات جنيه وتشمل مشروعات (تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بإجمالى إستثمارات 2,126 مليار جنيه وتطوير ورفع كفاءة طريق بنها / آجا / المنصورة بطول 72 كم ، ومشروعات تطوير طريق بنها / منية القمح / الزقازيق بإجمالى إستثمارات 107 ملايين جنيه بطول 33 كم .