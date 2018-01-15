القاهرة أ ش أ

يقدم كتاب “سندباد في رحلة الحياة” للدكتور حسين فوزي والصادر مؤخرا في طبعة جديدة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سيرة ذاتية لمرحلة من أخصب مراحل تاريخنا الحديث والمعاصر من خلال رحلة حياة المؤلف وجيله.

كما يعد الكتاب الصادر ضمن سلسلة “ذاكرة الكتابة” التي يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكريا الشلق شهادة حية على واقع مصر وتطورها منذ بداية القرن العشرين وحتى الستينيات من القرن ذاته.

وفي تقديمه للكتاب رأى “عبد المنعم محمد سعيد” أنه رغم تكوينه الفكري والثقافي الذي يجعله أقرب إلى المدارس الغربية في الموسيقى إلا أن “حسين فوزي” أولى المدرسة الروسية عناية خاصة وهي التي نمت وازدهرت بفضل القوميين الروس، وخاصة حلقة بالاكريف.

وكان نقد حسين فوزي ورفاقه الموسيقى المصرية السائدة بعد سيد درويش نابعا من عدم التفات ملحني تلك الفترة للتراث الشعبي المصري الثري الذي كان يعتقد أنه جدير لو تم الاهتمام بجمعه وتوظيفه بإسهام مصري حقيقي في الموسيقى العالمية يقف كتفا بكتف أمام الاسهام الروسي بل يفوقه بكل ما يحمله هذا من دلالات حضارية عميقة.

وتختتم المقدمة بالتأكيد أن حسين فوزي صاحب الفضل الأول في تأسيس أوركسترا القاهرة السيمفوني.