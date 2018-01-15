القاهرة - أ ش أ

يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في المؤتمر الذي يعقده الأزهر الشريف يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت عنوان “مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس” بناء على دعوة من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وصرح رئيس البرلمان العربي فى بيان صحفي اليوم إنه سيلقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يؤكد فيها أهمية التعاون العربي والتضامن الإسلامي، وتمتين وحدة الصف العربي والإسلامي تجاه القدس وتوظيف علاقات الدول العربية والإسلامية الرسمية والشعبية مع دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي، للوصول إلى الحل العادل والشامل والنهائي للقضية الفلسطينية والعمل على تعزيز دعم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه.

واشار إلى انه سيتطرق فى كلمته الى جهود البرلمان العربي في دعم كفاح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، والتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال وفضح ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني الصامد وما يعمل البرلمان العربي عليه الآن في تنفيذ خطته للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال وللحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020م، لما لهذا الترشح من تداعيات خطيرة على مصداقية منظمة الأمم المتحدة، عندما تشغل قوة محتلة وتضطهد شعباً بإكمله منذ أكثر من سبعين عاماً وتمارس بحقه أبشع الانتهاكات والجرائم العنصرية مقعداً في مجلس الأمن الدولي.