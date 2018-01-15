اخبار مصر - عصمت سعد

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى اول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغر عن الانتهاء من اعداد عدد من الأدلة الإسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرى ، فى استجابة تنظيمية من الهيئة لإستمرار الاتجاه الايجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجة الايجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة.

وبلغت عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة ، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017 ، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية ، بهدف وضع ارشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التى تتسلمها الهيئة ( ومن بينها الوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر ) وبما يمكن من آعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وأوضح د. عمران أنه اصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة ، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التى يتم فحصهت للتعرف على اى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية او اغفال الافصاح عن سياسة محاسبية لها بنود و بنود هامة ومؤيرة فى القوائم المالية.

واضاف د. عمران ان الهيئة سعت – أيضا – إلى اعداد ” دليل ارشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ( الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، اعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التكويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى اداء مهامها .

وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.