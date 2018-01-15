القاهرة - أخبار مصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للمشاركة بنصف تكلفة مشروع الغزل والنسيج بمدينة السادات وتقديم كافة التسهيلات لسرعة انجاز المشروع .

ويتكلف المشروع نصف مليار دولار من خلال شراكة مصرية صينية ، تسهم فيها الصين بـ 87 % من التكلفة ، علىان ينتهي في فترة 7 سنوات.

وطالب الرئيس وزير التجارة والصناعة باختصار المدة الى 3 الى 4 سنوات فقط ، او الى عان ونصف في حالى تحمل نصف التكلفة.

وأشار الرئيس الى ان معدلاتالنمو يجب ان تقفز في مدد اقل بكتير ، لافتا الى انه في 7 سنوات سيزيد تعداد السكان 14 مليونا.

وحول اوضاع المصانع القديمة المتعثرة وجه الرئيس بالتصدي لهذه التحديات بجلاء وعقل وحكمة واخلاص وامانة ، وعدم اتخاذ مسارات الاصلاح التقليدية.