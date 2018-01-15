القاهرة - أ ش أ

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة “بي بي” البريطانية برئاسة آندي هوب وود، الرئيس التنفيذي للعمليات الاستراتيجية والإقليمية، الفرص الاستثمارية المتاحة، وعلى رأسها مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد الوزير – في بيان اليوم الاثنين- أن اللقاء شهد تفاهماً واسعاً حول رؤية “بي بي” في ضخ استثمارات جديدة بعدد من المشروعات وخاصة في مجال تنمية وزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، والذي يمثل أحد المحددات الرئيسية في خطة تطوير وتحديث قطاع البترول.

كما بحث الجانبان موقف تقدم المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة لإنتاج البترول والغاز بمناطق خليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، وكذلك تنمية وتطوير استثماراتها في المناطق القائمة، حيث تعد “بي بي” من أهم موردي إمدادات الطاقة في العالم والمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2018 .

من جانبه، أوضح “هوب وود” الرئيس التنفيذي للعمليات الاستراتيجية والإقليمية بشركة “بي بي” البريطانية أن مشروعات “بي بي” بمصر من أهم المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الشركة حول العالم، حيث نجحت خلال عام 2017 في وضع العديد من المشروعات على الإنتاج من أهمها مشروعات شمال الأسكندرية وغرب الدلتا بالمياه العميقة ومشروع “آتول” بالإضافة إلى مشاركتها مع شركة “إيني” في وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج.