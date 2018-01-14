لندن - وكالات

غادرت مولودة يعتقد أنها الأقل وزنا في العالم، المستشفى، بعد أن نجت “بمعجزة” من الموت.

ومكثت الرضيعة “مانوشي” في المستشفى نحو 6 أشهر، وقدر الأطباء أن فرص نجاتها من الموت ضئيلة للغاية.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الأحد، أن أما وضعت “مانوشي” في الهند بعد عملية قيصرية، قبل 12 أسبوعا من موعد ولادتها الطبيعي، حيث أظهرت صور الموجات فوق الصوتية عدم تدفق الدماء إلى الجنين.

وعندما خرجت المولودة إلى العالم كان وزنها 400 غرام فقط، ولم تستطع التنفس.

وسارع الأطباء إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ووضعوا خطة تشمل تغذيتها عن طريق الوريد ونقل الدم لها.

واعتبر الأطباء أن فرص بقاء المولودة على قيد الحياة لا تزيد على 0.5 في المئة، وما عزز وجهة نظرهم أن “مانوشي” بدأت تفقد وزنها بعد أيام من الولادة.

لكن الأم وصفت ابنتها بـ”بالمعجزة” لأنها تمكنت من قهر الصعاب، وبعد 6 أشهر أصبح وزنها نحو 5.2 كيلو جرام وباتت في وضع طبيعي يسمح لها بالعودة إلى منزلها.