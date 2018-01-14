واشنطن -أ ش أ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن برنامج “داكا” الخاص باستيعاب المهاجرين غير الشرعيين، بأنه “ميت على الأرجح”.

وكتب ترامب – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد – “أريد، بصفتي الرئيس، أن يأتي أشخاص إلى بلدنا سيساعدوننا في تجديد قوتنا وعظمتنا، وأن يأتوا عبر نظام يعتمد على الكفاءة، لا سحب القرعة”.

وكانت إدارة ترامب قد خططت لوقف تراخيص العمل للمهاجرين الشباب غير الحاملين للوثائق اللازمة، غير أن سلطات الهجرة الأمريكية أعلنت مؤخرا أنها ستستأنف تلقي طلبات التقديم للبرنامج، بعد أن ألغى حكم قضائي تنفيذ قرار حكومي بوقف البرنامج.

كما قال ترامب – في تغريدة سابقة اليوم – “إن (داكا) منتهية لا محالة لأن الديمقراطيين لا يريدونه بالفعل..”.

يُذكر أن برنامج “داكا” – وهو اختصار لـ”الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين” – يسمح لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا، بالعمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.