القاهرة - أ ش أ

اختتم اليوم /الأحد/ وفد الإعلاميين الأفارقة المشارك بالدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مجال التدريب الإذاعي والتليفزيوني زياراتهم السياحية لمدينة العين السخنة كأحد أهم المدن الساحلية على شاطئ البحر الأحمر.

وأبدى الدارسون الأفارقة خلال الزيارة التي استمرت ليومين إعجابهم بمنتجع العين السخنة السياحي الذي يقع على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر، وانبهرت المجموعة الأفريقية بجمال شواطئ السخنة حيث تتمتع بشواطئ غير صخرية ذات رمال بيضاء، مستمتعين بروعة مناظرها الطبيعية.

وقام الأفارقة برحلة بحرية في خليج قناة السويس، كما قام البعض منهم بممارسة رياضة الغوص والتمتع بجمال الشعاب المرجانية الملونة وركوب التلفريك.

وخلال تلك الزيارة قام طاقم عمل مركز التدريب والدراسات الإعلامية بإعطاء الأفارقة خلفية معلوماتية عن مدينة السخنة وسبب تسميتها بهذا الاسم الذي يرجع لكثرة العيون الكبريتية الساخنة بها والتي تستخدم للاستشفاء.

وعلى الجانب الآخر من الزيارة شاهدت المجموعة الأفريقية عدة مشاريع سياحية تحت الإنشاء لجذب أعداد متزايدة من السياح، كما شاهدوا ميناء السخنة البحري والذي يبلغ مساحته 22.3 كيلومتر مربع، وشاهدوا مصفاة كبيرة لتكرير السكر والوقود النباتي ومصنع لإنتاج الأمونيا.

جاءت تلك الجولة السياحية ضمن البرنامج الترفيهي المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية من أجل توطيد العلاقات “المصرية – الأفريقية”.