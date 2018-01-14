تعرف على الوزراء الجدد والنائبين بحكومة شريف إسماعيل 2018/01/14 - 22:13 تعرف على الوزراء الجدد والنائبين بحكومة شريف إسماعيل2018-01-14T22:13:17+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة ملفات أمام الوزراء الجدد في حكومة شريف إسماعيل جهود ضبط الأمن جولة المحافظات 13-1-2018 بروتوكول تعاون بين الأوقاف و معهد الدراسات الإسلامية لتخصيص 200 منحة دراسية للأئمة 13-1-2018 مديريات الأمن تواصل حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة 13-1-2018 وزير التعليم العالي : العام الحالي يشهد إنشاء 5 جامعات خاصة فى عدة محافظات 13-1-2018
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