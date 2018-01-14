القاهرة أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ضيفه الإنتاج الحربي بدون أهداف ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الأسبوع الـ 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وخرج الزمالك من سلسلة الهزائم في الدوري الممتاز بهذا التعادل ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويتراجع إلى المركز الخامس بجدول الترتيب، ويحقق أول نقطة في مسيرة إيهاب جلال مع الفريق ، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين ، ولم يسمح الزمالك بأي وقت لجس النبض وقام بالهجوم من الدقيقة الأولى على مرمى الإنتاج الحربي الذي ظهر اعتماده منذ بداية المباراة على محاولة إرسال الكرة الأمامية إلى موسى دياوارا أملا في ضرب خط دفاع الزمالك والإنفراد بمرمى الشناوي ، غير أن المحاولة التي تكررت أكثر من مرة لم يُكتب لها النجاح.

وواصل الزمالك الضغط بكثافة على الإنتاج الحربي ، لكن دائما افتقدت الهجمات للمسة الأخيرة من جانب هجوم الأبيض وسط صعوبة دائما من دفاع الضيوف في التعامل مع سرعة نقل الكرة بين أقدام أصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الشوط الثاني ، لم تنجح محاولات الزمالك في الوصول لمرمى الإنتاج الحربي ، ومع تقدم الوقت بدأت المساحات تظهر خلف خط دفاع الأبيض ، وبقي الإنتاج عاجزا عن استغلال الفرصة بإهداره فرصا عديدة بسبب عدم التعاون مع الزملاء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.