اخبار مصر - سماء المنياوى

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان ، مساء اليوم ، وزيرة الصحة البوروندية ، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال الصحة والدواء ، وذلك بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.

واشار وزير الصحة والسكان الى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيه فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص التعاون بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة فى جميع المجالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول طلب الجانب البوروندى للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى علاج مرضى فيروس “سى” ، والاستفادة من الأدوية المحلية والتى أثبتت نجاح وكفاءة وفاعلية تخطت ال 96% ، لافتاً الى أنه تم التواصل مع احدى الشركات المحلية الوطنية للتعاون معهم فى هذا المجال.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان وافق على طلب الجانب البوروندى لتدريب أطبائهم فى التخصصات الطبية المختلفة فى مستشفيات مصر سواء وزارة الصحة أو الجامعية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالى ، بالاضافة الى إيفاد أطباء مصريين فى الى بوروندى لتدريبهم على رأس العمل وخاصة فى التخصصات الدقيقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وتابع أن مصر تمتلك 67 مصنع للتجهيزات الطبية ورحب وزير الصحة والسكان بطلبهم بشراء بعض من التجهيزات الطبية من خلال مصانعنا المحلية وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة الأجهزة الطبية المصرية ، مشيراً الى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون فى هذا المجال لتلبية احتياج بلادهم من المستلزمات والأجهزة الطبية ،كما سيتم تدريب مهندسي بوروندى فى مجال صيانة الأجهزة فى مصر ، للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال.