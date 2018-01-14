أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

رغم اقتصاره على عدد محدود من الوزارات الا ان التعديل الوزارى الاخير جاء بمثابة دفعة جديدة من العقول والسياسات فى الحكومة سعيا لاعطاء اداء افضل فى مرحلة جديدة من العمل الوطنى… التعديل شمل اربع وزارات هي التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى نائب لوزير الإسكان، ونائب لوزير الصحة والسكان، حيث أدوا جميعا اليمين الدستورية امام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بالفيديو والصور.. السيسي يشهد أداء اليمين لـ4 وزراء و2 نواب للوزراء

الوزراء والنواب الجدد ….من هم

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، استعرض خلاله استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي 2025، والتي تهدف إلى تطوير القطاع ليصبح أحدي الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

السيسي يشدد على استمرار تنفيذ المُدن والمجتمعات الذكية

وفي موضوع آخر، من المقرر عقد مؤتمر “حكاية وطن” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري بالقاهرة، والذى يأتي في إطار حرص سيادته على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

السيسي يشارك فى مؤتمر “حكاية وطن”

عربيا، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري يتهم تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودعم الإرهاب.

المسماري يتهم تركيا بالتدخل في الشئون الداخلية الليبية ودعم الإرهاب

عربيا أيضا، مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يؤكد أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ لدولة الإمارات جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه.

ابوظبى تؤكد حرية الشيخ عبدالله آل ثاني في تحركاته وتنقلاته

رئيس دولة فلسطين محمود عباس”أبومازن” يؤكد إن القدس هي درة التاج وزهرة المدائن والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

“أبومازن”: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين ..ولن نقبل مشروع ترامب

دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي ما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) على لسانه بشأن وجود علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلا “لم أقل قط أن لدي علاقة جيدة مع كيم جونج أون .. فأنا قلت إنه سيكون لدي علاقة جيدة مع كيم جونج أون، وهناك اختلاف كبير”.

ترامب ينفى وجود علاقة جيدة مع كيم جونج

دوليا أيضا، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني غلام حسين محسني أجيهي يعلن أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال موجة الاحتجاجات ضد الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أن أيا منهم لم يلق حتفه على يد قوات الأمن.

25 لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات بايران

محليا، قامت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بتكثيف إجراءاتها الأمنية لحماية الأهداف الهامة وإحكام السيطرة على المعابر والحدود البرية والساحلية على المحاور الإستراتيجية للدولة .

القوات المسلحة تعزز من إجراءاتها لتأمين المعابر والمعديات على المجرى الملاحى لقناة السويس القوات المسلحة تعزز من إجراءاتها لتأمين المعابر والمعديات على المجرى الملاحى لقناة السويس … Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op zondag 14 januari 2018

بالفيديو والصور.. القوات المسلحة تعزز تأمين قناة السويس

وفي موضوع متصل، أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر علي كافة الاصعدة يقتضي تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية والقتالية وبناء القواعد العسكرية المجهزة وفقا لاحدث النظم العالمية لتظل القوات المسلحة بكافة افرعها وتخصصاتها درعاً قوياً يحمي الوطن، مشيرا الي ان طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مستقبله.

بالصور..وزير الدفاع يلتقى أعضاء التدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

محليا أيضا، الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بمد فترة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 إلى يوم الاثنين 22 يناير الجاري.

مد تلقي طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية لـ 22 يناير

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية قامت باستخراج قرابة 250 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء الماضي حتى منتصف اليوم الأحد.

250 ألف استمارة تأييد لمرشحي الرئاسة حتي اليوم

اقتصاديا، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من صناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية الأجنبية على الأسهم في قطاعات السوق القيادية، قابلها عمليات بيع للمستثمرين المصريين والعرب.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

اقتصاديا أيضا، أكد وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أنه يجري الآن تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية بتكاليف قدرها حوالي 42 مليار جنيه.

كما شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا في تعاملات، اليوم الأحد، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.6557 جنيهًا للشراء و17.7557 جنيهًا للبيع.

استقرار أسعار العملات..والدولار يسجل 17.74جنيها

أهم ما ورد في موقع أخبار مصر

ملفات أمام الوزراء الجدد في حكومة شريف إسماعيل

جهود ضبط الأمن

تقارير ثقافة وفنون

إيناس عبد الدايم .. من عازفة فلوت إلى أول وزيرة ثقافة

أهم الأخبار

البابا تواضروس يستقبل وفدا من اتحاد نقابات العمال بلبنان للتهنئة بعيد الميلاد

المشاط : أتمنى أن تستعيد مصر مكانتها السياحية التي تستحقها

السياحة : وقف إجراء انتخابات الغرف السياحية غدا

الرقابة الإدارية تلقى القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال في وقائع فساد

موسكو : سنتخذ إجراءات مناسبة ردا على تشكيل واشنطن قوة جديدة في سوريا

رئيس الفلبين ينفي اعتزامه تمديد فترة رئاسته أو إلغاء انتخابات العام القادم

بالصور..وزير الدفاع يلتقى أعضاء التدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

بالفيديو.. جمعية رجال الاعمال للاستثمار تتفقد المنطقة الصناعية ببئر العبد

نائب وزير الإسكان يؤكد الاهتمام بالعشوائيات وسيناء ضمن الأولويات

رئيس الفلبين ينفي اعتزامه تمديد فترة رئاسته أو إلغاء انتخابات العام القادم

بالصور .. رفع مخلفات شارع “مشرفه” بالجيزة

السيسي يشارك فى مؤتمر “حكاية وطن”

غدا افتتاح مشروعات خدمية بكفر الشيخ بـ 800 مليون جنيه

القومي للمرأة: سعداء بارتفاع عدد الوزيرات الى 6

السيسي يشدد على استمرار تنفيذ المُدن والمجتمعات الذكية

“الصحة” تطلق حملة “تنمية مصر.. طفلين وبس” بالمنيا

تعيين وائل سمير قائما بأعمال رئيس مدينة العبور الجديدة

تأجيل إعادة محاكمة سكرتير “مبارك” بتهمة الكسب غير المشروع

ضخ المياه بالغردقة يوميًا فبراير المقبل

السجن 5 سنوات لـ 19 طالبا لاقتحامهم مشيخة الأزهر

الوزراء والنواب الجدد يؤدون اليمين امام الرئيس

بالفيديو والصور.. القوات المسلحة تعزز تأمين قناة السويس

لجان فنية قانونية لتلقى طلبات تقنين واضعى اليد بالقاهرة

الوزراء والنواب الجدد ….من هم

البرلمان يوافق على تعديل 4 حقائب وزارية ونواب للصحة والإسكان

تراجع عجز الموازنة لـ 4.4% في النصف الأول من 2017-2018

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

قابيل يعلن اطلاق البوابة الالكترونية للصادرات الشهر الجاري

غدا..الوثائق القومية تتسلم نسخة من خطب جمال عبد الناصر

“النار والغضب” يتجاوز 7.4 مليون دولار في أسابيع

الهند تفتش عن معالمها الأثرية “المفقودة”

زيرة التخطيط تؤكد أهمية البعد البيئي في كافة القطاعات

الصين تبني أكبر تلسكوب في العالم

السيطرة على حريق بجوار موقف أرمنت بمدينة الأقصر

مقتل عاطل بتبادل إطلاق نار مع خفراء أثناء سرقته

ضبط 3182 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة

ترامب: سيكون لدي علاقة جيدة مع كيم جونج

التحالف الدولي يعتزم تشكيل قوة أمنية حدودية جديدة

بالفيديو.. جمعية رجال الاعمال للاستثمار تتفقد المنطقة الصناعية ببئر العبد

25 لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات بايران

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مناطق بأفغانستان

مورينيو يلمح لرحيل مخيتاريان عن مانشستر يونايتد

“الداخلية” يقتنص نقطة بتعادله مع بتروجيت في الدوري

ربيعة: الإصابة قضاء وقدر وسأعود أقوى

محمد صلاح يقود ليفربول لإلحاق أول هزيمة بمانشستر سيتي