صنعاء - أ ش أ

فرضت ميليشيات الحوثى التجنيد الإجبارى على ألف شخص بمحافظة المحويت شمال غربى العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر السلطة المحلية اليمنية اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثى تواصل فرض سياسة التجنيد الإجبارى على القبائل،حيث فرضت على المواطنين والأعيان وقيادات حزب المؤتمر الشعبى العام فى محافظة المحويت شمال اليمن تجنيد ألف شخص للزج بهم فى معارك القتال.

يشار إلى أن جبهة الساحل الغربى لليمن شهدت مقتل 13 مسلحا من ميلشيات الحوثيين فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية،كما قتل القيادى الحوثى إبراهيم الحاكم شرقى تعز فى قصف للجيش الوطنى اليمنى