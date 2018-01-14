دكا - أ ش أ

يرغب مسلمو الروهينجا، الذين يعيشون الآن فى بنجلاديش بعد أن فروا من الاضطهاد والقتل فى ميانمار، أن يروا بعض التطورات الإيجابية بما فى ذلك الحق فى المواطنة والامن ببلادهم قبل العودة.

وأكدت المفوضية العليا للاجئين اليوم الأحد، إن غالبية الروهينجا طالبوا بتأكيدات حول مشاركة المفوضية فى هذه العملية.

وأضافت المفوضية أنها تعمل مع حكومة بنجلاديش وشركائها لضمان الحماية والمساعدة للاجئين، ويهدف الدعم الذى تقدمه المفوضية أيضا إلى ضمان النظر فى المجتمعات المحلية المضيفة المتأثرة بالتدفق غير المسبوق ومساعدتها.