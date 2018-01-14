أخبار مصر - وكالات

تعتزم صالة “سوثبي” العريقة للمزاد في لندن، طرح عدداً من إبداعات الرسام الإسباني بابلو بيكاسو (1881- 1973)، خاصة لوحتي “السيدة ذات القبعة” التي نفذها الرسام الراحل في 1937، و لوحة “مارى تيريز والتر”، في نهاية فبراير المقبل، في ظل توقعات بتحقيق المعروضات مبلغ يصل إلى 36.5 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار).

وذكر توماس بومبارد، رئيس مبيعات صالة “سوثبى”، إن المزاد يلقي الضوء على إبداعات تناولت الاتجاه الانطباعي والحديث في الفن، مع إفساح المجال لتطوير أشكال أكثر درامية وتكعيبية، خاصة فى لوحة “امرأة تبكي” التي عرضت فى متحف تيت للفنون في لندن ونفذها بيكاسو عام 1937.

يعد بيكاسو من أشهر المبدعين فى مجال فن النحت والفن التشكيلي فى القرن العشرين، وينسب له الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن، وتوفي في 8 أبريل 1973 في موجينيز (فرنسا)، بعد حياة مهنية طويلة مليئة بالإبداع، ولكنه بقي من خلال الكم الهائل من أعماله.