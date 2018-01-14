القاهرة - أخبار مصر

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا في تعاملات، اليوم الأحد، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.6557 جنيهًا للشراء و17.7557 جنيهًا للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 21.1586 جنيهًا للشراء و21.2855 جنيهًا للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.7910 جنيهًا للشراء و23.9329 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.0473 جنيهًا للشراء و18.1551 جنيهًا للبيع، في حين سجل 100 ين ياباني نحو 15.8049 جنيهًا للشراء و15.8987 جنيهًا للبيع.