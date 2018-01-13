رويترز

أصبح هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الهداف التاريخي لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 98 هدفًا بعدما سجل هدفين في الفوز 4-0 على إيفرتون في إستاد ويمبلي اليوم السبت.

وعادل مهاجم إنجلترا المتألق، الذي رفع رصيده إلى 28 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم، عدد أهداف تيدي شيرينجهام بعدما تابع تمريرة سون هيونج-مين في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل الهدف الثالث بعد كرة من إيريك داير.

وكان سون لاعب الوسط سجل الهدف الأول، بعدما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية من سيرج أورييه في الدقيقة 26.

وفي ظل معاناة دفاع إيفرتون أكمل إريكسن الرباعية مستغلًا تمريرة بكعب القدم من ديلي آلي وسدد بقوة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 81.

وأصبح رصيد توتنهام 44 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن ليفربول رابع الترتيب بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد وتشيلسي حامل اللقب.