بوسطن - وكالات

يمكنك التخلص بمساعدة زرع روبوت طبي، من رتق المريء أو متلازمة الأمعاء الدقيقة. ويقوم المتخصصون حاليا بإجراء دراسات على الحيوانات.

وقامت مجموعة من الأطباء من مستشفى بوسطن للأطفال بإنشاء روبوت قابل للزرع. ويمكنه تحفيز نمو الأعضاء الداخلية التالفة، ولا يتدخل الروبوت في عمل الأعضاء نفسها.

وباستخدام هذه التكنولوجيا، سيتمكن الأطباء من علاج رتق المريء أو التخلص من متلازمة الأمعاء الدقيقة. وللعلاج من هذه الأمراض عادة يتطلب من المريض أن يكون في غيبوبة طبية من 1- 4 أسابيع.

ولايتطلب زرع الروبوت مثل هذه الإجراءات، لأن سيتم تثبيته فقط على المريء ولن يؤثرعلى أنسجة أخرى.