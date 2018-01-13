عمان - وكالات

رحل رجل الأعمال السوداني، بابكر حامد موسى، الملقب ب “ود الجبل”، فجر اليوم السبت، بمستشفى بالعاصمة الأردنية عمّان.

رجل الأعمال السوداني رادوه حلمًا صغيرًا بأن يصبح تاجرا في بدايته، فاستغل ثلاثة قروش ليبدأ مشروعا خاصا من خلال بيع “الليمون” حتى توسع نشاطه واصبح يمتلك 15 قرشا، اشترى بها حمارا يمكن التنقل به ونقل البضائع .

تدرج بابكر حتى أصبح تاجرا متجولا مشهورا، وبدأ يتاجر في الخضراوات وقصب السكر، ومن ثم قرر أن يبدأ رحلة فرش البضائع في الأسواق الكبيرة ليدخل تجارة الأواني المنزلية والصواني والأكواب وأصبح تاجرا كبيرا في العملة، ثم تركها، وزاول التجارة حتى وصلت ثروته إلى المليارات.

بابكر امتلك أول مليون جنيه في حياته في السبعينيات من القرن الماضي، لكنه رفض أن يصرح عن حجم ثروته. ويرى بابكر، أن التاجر لا يكشف عن رأس ماله للناس، ويؤكد أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع باقي التجار المشهورين في البلاد، وأن سر نماء ماله الصدقة والحرص على الزكاة.