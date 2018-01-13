برلين - أ ش أ

توجت لاعبه التنس الألمانية أنجليك كيربر، بلقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس، عقب فوزها اليوم السبت في المباراة النهائية على منافستها الأسترالية آشلي بارتي، بمجموعتين متتاليتين، وتصنف النجمة الألمانية الـ22 عالمياً بعد أن كانت مصنفة عالميا .

وفازت كيربر، على منافستها الأسترالية طبقا لتقارير رياضية ألمانيه بواقع (6-4 و6-4)، لتوجه بذلك تحذيرا لمنافساتها في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك بعد غد الاثنين.