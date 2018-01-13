زوريخ - رويترز

تظاهر معارضون للعولمة في شوارع مدينة بيرن عاصمة سويسرا اليوم السبت احتجاجًا على زيارة يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بها للمنتدى الإقتصادي العالمي هذا الشهر.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه سيحضر الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة دافوس.

وأشار البعض إلى أن شخصية ترامب الاستقطابية قد تؤدي إلى تجدد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للمنتدى الإقتصادي العالمي على غرار ما حدث في بداية الألفية الجديدة. ويجري تداول التماس عبر الإنترنت لإبلاغ ترامب بأنه شخصية غير مرغوب فيها.

وقام نحو 500 شخص من المناهضين للعولمة بمسيرة سلمية أمام مبنى البرلمان السويسري في بيرن.

واتشح البعض بالسواد وحملوا لافتات كُتب عليها “لا مستقبل للرأسمالية” و”اقتلوا ترامب” وأطلقوا أيضًا مشاعل.

واستعانت السلطات بما يصل إلى خمسة آلاف جندي سويسري لتأمين دافوس إلى جانب ألف شرطي وسيتم أيضًا فرض منطقة حظر طيران لحماية أعضاء الوفود.