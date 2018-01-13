القاهرة - أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فوزا ثمينا على مضيفه النصر بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الممتاز.

تقدم طنطا بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق محمد مرسي، ثم تعادل النصر في الدقيقة 35 عبر مصطفى محمد لاعب طنطا بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري هدف الفوز لطنطا في الدقيقة 61، ليحقق لفريقه الانتصار الثالث فقط منذ انطلاق الدوري.

بهذا الفوز، رفع طنطا رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.