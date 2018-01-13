باريس - رويترز

سجل فالير جيرمان هدفًا وصنع آخر ليواصل أولمبيك مرسيليا مطاردة المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز 3-0 خارج أرضه أمام ستاد رين في مواجهة متوترة اليوم السبت.

وكشفت صحيفة ويست فرانس المحلية عن حدوث إشتباكات بين مشجعي الفريقين قبل المباراة التي توقفت بضع دقائق بسبب الألعاب النارية.

واستفاد مرسيليا من أهداف جيرمان ومورجان سانسون وفلوريان توفان مستغلا ضعف دفاع المنافس.

ويحتل مرسيليا المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 20 مباراة متساويًا مع موناكو وأولمبيك ليون وتتبقى مباراة لكل منهما بينما يتصدر باريس سان جيرمان الدوري بفارق تسع نقاط.

وسدد توفان ركلة جزاء تصدى لها الحارس توماس كوبيك في الدقيقة 28 قبل الثلاثية.

ومرر توفان رمية تماس وصلت إلى جيرمان ليفتتح التسجيل في الدقيقة 35 ثم ضاعف سانسون التقدم قبل انتهاء الشوط الأول مستغلًا تمريرة رائعة من جيرمان.

واختتم توفان الثلاثية قبل سبع دقائق على نهاية اللقاء من ضربة رأس بعد تمريرة لويز جوستافو العرضية من ناحية اليسار.