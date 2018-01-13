القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ اميرة ماهر

مع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح للانتخاباتالرئاسية والمقرر في 20 يناير الجاري . تواصل مكاتب الشهر العقاري استخراج التوكيلات واستمارات التأييد للمرشحين.. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف إمكانية أي مواطن يرغب في استصدار استمارات تأييد للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التوجه إلى أي مكتب من مكاتب التوثيق والشهر العقاري المحددة دونما التقيد بأن يكون مكتب التوثيق يقع في نطاق محل إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي.. ويبدأ السبت القادم تلقي اوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية..

الشريف: عدم التقيد بمحل الإقامة لاستصدار استمارات الانتخابات الرئاسية

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 إلي يوم الإثنين الموافق 22 يناير، بدلا من 15 يناير الجاري.

الوطنية للانتخابات : تسجيل المتابعون للانتخابات من 14 : 26 يناير

تعديل وزاري مرتقب هو الثالث في وزارة شريف اسماعيل .. ويعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة طارئة الساعة الثانية عشر ظهرا لنظر كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى..

غدا..البرلمان ينظر فى جلسة طارئة التعديل الوزارى

أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقًا للقرار 2292.

مصر تعرب عن قلقها بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات متجهة لليبيا

وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري عن طريق تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر ، قامت القوات بضبط 39 قضية تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

بالفيديو..حرس الحدود يضبط 39 قضية تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

في سياق آخر .. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، مساء اليوم السبت، أكبر حركة تطوير ورفع كفاءة لطرق مدينة القاهرة الجديدة، وعددًا من المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها..

بالصور..وزير الإسكان يتفقد أكبر حركة تطوير لطرق القاهرة الجديدة

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق والتي تم تنفيذها بجودة عالية مع الاهتمام بالمساحات الخضراء.

مدبولي يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي و”دار مصر” بمدينة الشروق

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة الشروق، بتكلفة استثمارية 4.6 مليون جنيه، قبل تاريخ الانتهاء المقرر الانتهاء منه

افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الشروق

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رفع معدل النمو المستهدف للسنة المالية الجارية (2017 – 2018) من 4.8% إلى ما بين 5.3% و5.5%، وبالنسبة للربع الثاني من السنة المالية الجارية سيكون ما بين 5.2 و5.3 % وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق 6% ،وذلك بعد تحقيق مؤشرات اقتصادية مرتفعة في الفترة الأخيرة.

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