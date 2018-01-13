أخبار مصر - دعاء عمار

أعلن طبيب البيت الأبيض “روني جاكسون” أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يتمتع بصحة ممتازة، وذلك بعد خضوعه لأول فحص طبي منذ توليه مهام منصبه، بحسب ماذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتم إجراء الفحص في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ميريلاند واستغرق حوالي ثلاث ساعات.

وصرّح “جاكسون” فى بيان إن “ترامب” يتمتع بصحة ممتازة وأنا أتطلع الى إعلان بعض التفاصيل يوم الثلاثاء.

يذكر أن “ترامب” يبلغ 70 عاما وهو أكبر رئيس أمريكي من حيث العمر.