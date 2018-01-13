القاهرة - أخبار مصر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، اليوم السبت، أداء أولي امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التعليم أن 156 ألفًا و995 طالبًا وطالبة بالإضافة إلى 40 طالبًا وطالبة سيؤدونها باللجان الخاصة فى مستشفى 57357 بالإعدادية العامة والرياضية والقسم المهني سيؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

وأشار البيان الصادر عن وكيل المديرية محمد عطية أن طلبة الصم وضعاف السمع والمكفوفين يؤدون امتحان اللغة العربية فقط،لافتا إلى جاهزية المديرية لبدء الامتحانات وتشكيل غرفة عمليات فى أثناء سيرها بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى الخاصة بها.