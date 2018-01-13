الغردقة - أ ش أ

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم السبت، السفينة “جيناجاز” وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفن “أمانة” و”الحرية 2″ و”النوى اكسبريس” و”بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 482 راكبا و197 شاحنة بضائع و13 شاحنة عفش ركاب و20 سيارة.

وأضاف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين “ايلة” و”بريدج” وعلى متنيهما 328 راكبا و15 برادا وتريلا وسيارتان.