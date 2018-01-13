طهران-أ ف ب

أكدت ايران السبت مجددا رفضها لاي تعديل للاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى الكبرى، وذلك ردا على امهال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاوروبيين لدراسة تشديد النص.

وصرحت وزارة الخارجية الايرانية في البيان ان ايران “لن تتخذ اي اجراء بعيد عن التزاماتها في اطار الاتفاق النووي ولن تقبل باي تعديل لهذا الاتفاق لا اليوم ولا في المستقبل، ولن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا اخرى”.

وكان ترامب قرر الجمعة تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران بموجب الاتفاق النووي “للمرة الاخيرة”، وذكر في بيان “انها المرة الاخيرة” التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالبا “باتفاق” مكمّل مع الاوروبيين من اجل “التصدي للثغرات الكبيرة” في نص الاتفاق النووي.

وحذر ترامب من انه “في غياب اتفاق” مكمّل للاتفاق النووي، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي، الامر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.

واتهم البيان الايراني الرئيس الاميركي “بمواصلة اعماله العدائية ضد الشعب الايراني كما يفعل منذ عام”.