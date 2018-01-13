أ ف ب

تمكن علماء الفضاء من تحديد مصدر انبعاث إشعاعات قصيرة وقوية تثير فضول الأوساط العلمية منذ رصدها أول مرة في 2007، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة.

ويقدر الباحثون أن ما يصل إلى 10 آلاف من هذه الانفجارات الراديوية تحدث كل يوم لكن بضع عشرات منها فقط جرى رصدها حتى الآن.

ويطلق على هذه الظاهرة اسم “فاست راديو بورستس”، وهي موجات تتولد في أجزاء من الثانية بكميات هائلة تعادل ما تصدره شمسنا في 24 ساعة.

وهذه الموجات الكهربائية الراديوية الكهربائية هي الأقوى التي يرصدها العلماء، والموجات الطويلة منها تصل قبل الموجات القصيرة ما يدل على أن مصدر هذه الانبعاثات بعيد جدا في الكون، وفقا للعلماء.