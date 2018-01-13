القاهرة - أخبار مصر

ينظم صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع حملة أبو سمبل 50 بقاعة “سينما الهناجر” ، اليوم السبت، بساحة دار الأوبرا المصرية، أمسية ثقافية في ذكري ميلاد الفنان “حسين بيكار” الـ 105، تحت عنوان “إنقاذ ابو سمبل حالة ملهمة “.

وتستضيف الأمسية – التى تعقد فى السادسة مساء – كل من، حمدي السطوحي، والناقد الفني د. ياسر منجي، و حسين سيف، ، كما يعرض فيلم “العجيبة الثامنة” فكرة “ثروت عكاشة” وسيناريو “جون فيني” و “حسين بيكار”، وإخراج “جون فيني” ، ويحتوي الفيلم علي 80 لوحة والعديد من الإسكتشات التي وثق بها “بيكار” معبدي أبو سمبل قبل الإنقاذ .

وينتمي حسين بيكار إلى الجيل الثاني من الفنانين المصريين حيث تتميز لوحاته الزيتية بمستواها الرفيع في التكوين والتلوين وقوة التعبير، فهو فنان مرهف حساس وناقد فني شاعري الأسلوب، شكل علامة بارزة في تاريخ الفن التشكيلي المصري.