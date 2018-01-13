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أعرب الرئيس السنغالي ماكي صال، عن صدمته من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيال الدول الإفريقية..واصفا اياهم بالحثالة..

وذكرت صحيفة “داكار انفو” إن الخارجية السنغالية استدعت السفير الأمريكي في داكار، وأبلغته احتجاجها على تصريحات ترامب، التي وصفتها بـ”المرفوضة”.. واعلنت خارجيتها، في بيان لها اليوم السبت “نعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي غير مسئولة وعنصرية إلى حد بعيد”.

ويذكر ان تصريحات الرئيس الأمريكي الاخيرة أثارت غضب الأفارقة، عندما هاجم فيها دولًا إفريقية عدة ..