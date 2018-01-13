القاهرة - اخبار مصر

يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال اليوم السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو” في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 19 والأخيرة من الدور الأول بالدوري الإسباني.

ويسعى لاعبو الفريق الملكي الخروج من دوامة النتائج السلبية بتحقيق الفوز على فريق الغواصات الصفراء، وذلك بعد خسارته فى لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثية، ثم التعادل مع سيلتا فيجو بنتيجة 2 – 2.

ويرغب الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد تخطى عقبة فياريال، لتخفيف الضغوط التى يتعرض لها فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع نتائج الفريق، وبدأت الأحاديث حول رحيله عن تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة متأخرا بفارق 16 نقطة عن صاحب الصدارة برشلونة، والذى يمتلك 48 نقطة، ويلتقى غدا الأحد مع فريق ريال سوسيداد.

وفى نفس اليوم يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره إيبار فى الساعة السابعة والنصف مساء، وجيرونا يلتقى مع لاس بالماس فى الثانية ظهرا، ويختتم فالنسيا مباريات اليوم مع ديبورتيفو لاكورونيا فى تمام العاشرة إلا الربع مساء.