أبوظبي - أ ش أ

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب بطولة السوبر للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البدري – في تصريح لموقع النادى (الأهلي) بعد انتهاء المباراة مساء اليوم – أن الفريق قدم عرضا قويا سواء من الناحية البدنية أو الخططية، بعد أيام قليلة من مباراة القمة أمام الزمالك والتي بذل فيها اللاعبون مجهودا كبيرا، موضحا أن الفريق لم يتعجل الفوز، وكان منظما في كل خطوطه، ونجح في الوصول إلى مرمى الخصم بشكل متكرر.

وأشار البدري إلى أن اللاعبين التزموا فنيا رغم الضغوط التي عانوا منها في الفترة الأخيرة.. وقال إنه يهدى الفوز للجماهير التي دعمت الفريق بشكل كبير، وإلى اللاعبين لأنهم على قدر المسئولية.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الفوز بأول بطولات الموسم الجاري يمنح لاعبيه دفعة قوية من أجل الفوز بكل البطولات، ويجدد التأكيد على أن الفريق جدير بثقة الجماهير.