القاهرة - أ ش أ

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية علي أن مصر تثمن وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت ، وهو ما

برهنت عليه تاريخيا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة.

جاء ذلك تعقيبا علي ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام التابعة لتنظيم الاخوان الإرهابي من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج.

وحذر أبو زيد من خطورة الالتفات الي محاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف وراءها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية اليوم الجمعة أنه علي الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق علي مثل تلك الأعمال المشبوهة التي لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها ، إلا أنه تقديرا وإعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي ، واحتراماً لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها ، فقد آثرت أن تؤكد مجددا علي موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها.