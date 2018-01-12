أديس ابابا - أ ف ب

ندد الاتحاد الأفريقي الجمعة بالعبارات المنسوبة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يصف فيها دول أفريقية بانها “حثالة” معتبرا انها “جارحة وتثير الغضب”.

وأكدت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي “هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الاصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك”، مضيفة “انه جارح اكثر بالنظر الى الحقيقة التاريخية لعدد الافارقة الذين وصلوا الى الولايات المتحدة كرقيق”.

ولمح الرئيس الامريكي الجمعة الى انه لم يستخدم العبارات المسيئة التي أثارت غضب الامم المتحدة ودفعتها الى وصف كلامه بأنه “عنصري”، وقيل انه تهجم فيها على دول افريقية وأميركية لاتينية.