اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

اضافة جديدة لاحد صروح القوات المسلحة الطبية تتحقق بافتتاح الرئيس السيسى للمرحلة الرئيسية من أعمال تطوير وتوسعة المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حيث تفقد عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة .

بالفيديو والصور..السيسي يفتتح تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة

فيلم المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى . فيلم المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op vrijdag 12 januari 2018

بالفيديو..”المجمع الطبى بالمعادى”..تطور جديد للقوات المسلحة

وعلى صعيد مكافحة الارهاب … نشرت الجريدة الرسمية إصدار الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء قرارا بحظر التجوال في منطقة الشمال الشرقي من محافظة شمال سيناء ، وأوضح القرار أن حظر التجوال يشمل المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ، من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر التجوال في شمال سيناء

وانعكاسا للتواجد المصرى الفاعل على الساحة الدولية ، تجرى اليوم الجمعة مراسم تسلم مصر لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2018 بمقر الأمم المتحدة، وسوف يتسلم الرئاسة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك من دولة الإكوادور التى ترأست أعمال المجموعة العام الماضى.

اليوم..مصر تتسلم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين بالأمم المتحدة

وفى موضوع اخر … شدد فضيلة أ.د/عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على أن مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي تنطلق فعالياته يومي 17 و18 يناير الجاري، يشكل نقلة نوعية على صعيد دعم ومساندة فلسطين والقدس، كما ستكون هناك خطوات وتحركات أخرى عقب المؤتمر، للبناء على ما تم إنجازه.

ووفاءا لشهداء مصر فى حادث الروضة ، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مسجد شهداء روضة بئر العبد بمدينة أسوان الجديدة.

بالصور..افتتاح مسجد شهداء روضة بئر العبد بأسوان

وفيما يعد اقرار بواقع وحقيقة … أكد الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب مصطفي بكري، أن بعض وسائل الاعلام الغربية تحاول تشويه صورة مصر وتشكك فى استقرارها وامنها ، مشيرا الى ان ماسبيرو هو المدفعية المضادة لكل من يحاول النيل من الدولة الوطنية وهو حائط السد الاساسي فى الدفاع عن ثوابت الدولة المصرية .

بكرى: ماسبيرو هو المدفعية المضادة لمن يحاول النيل من مصر

ومن انبائنا الثقافية … تمكنت البعثة الأثرية المصرية من العثور على لوحة من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني، وذلك أثناء أعمال تطوير منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية.

بالصور..العثور على لوحة أثرية للملك رمسيس الثاني بالشرقية

ومن انبائنا الرياضية … نجح النادي الأهلي في تحقيق بطولة السوبر المصري بعد الفوز على المصري بهدف نظيف في مباراة احتضنها استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

للمرة العاشرة.. السوبر المصري “أهلاوي”

رياضيا ايضا … فازت اللاعبة المصرية نور الشربيني (المصنفة الأولى عالميا)، اليوم الجمعة، على مواطنتها رنيم الوليلي (المصنفة الثالثة عالميا)، بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية لبطولة السعودية لمحترفات الإسكواش.

نور الشربيني تحقق لقب بطولة السعودية للإسكواش

وعودة الى الاقصر حيث أستضافت مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، المشاركات فى مسابقة ملك جمال القارات، فى دورتها ال 46، بمشاركة 77 دولة حول العالم ، من 5 قارات.

بالصور … الغردقة تحتضن مسابقة ملكة جمال القارات بمشاركة ٧٧ دولة

وعن انباء طقس الغد السبت … يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا ، وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 12 21، وسط الدلتا 11 20 ،الإسكندرية 11 19،بلطيم 12 19 ، مطروح 11 18 .

طقس معتدل السبت..والعظمى بالقاهرة 21

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