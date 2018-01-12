القاهرة - أخبار مصر

نجح النادي الأهلي في تحقيق بطولة السوبر المصري بعد الفوز على المصري بهدف نظيف في مباراة احتضنها استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

المصري قدم مباراة دفاعية جيدة لكنه أجبر على الاستسلام في الوقت الإضافي بسلاح الضغط الذي استخدمه الأهلي عن طريق وليد أزارو الذي افتك الكرة من الحارس أحمد مسعود مستغلاً خطأه ليسجل هدف الفوز بالبطولة في الدقيقة 101.

الأهلي عانق كأس السوبر للمرة العاشرة في تاريخه ليعزز رقمه كبطل تاريخي للمسابقة المحلية المستحدثة بفارق 7 بطولات عن الزمالك أقرب منافسيه على لقب البطل التاريخي للمسابقة، بينما ظل رصيد المصري (صفر) في البطولة.