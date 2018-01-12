القاهرة - أ ش أ

نشرت الجريدة الرسمية إصدار الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء قرارا بحظر التجوال في منطقة الشمال الشرقي من محافظة شمال سيناء.

وأوضح القرار أن حظر التجوال يشمل المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ، من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وأفاد القرار بأن فترة حظر التجوال في المنطقة المشار إليها تكون من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من الواحدة صباح غد السبت وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية.