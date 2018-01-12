استعاد لبنان يوم الجمعة من الولايات المتحدة قطعة أثرية عبارة عن رأس ثور رخامي عمره 2400 عاما كان قد تعرض للنهب خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان إن المتحف الوطني في بيروت سيعرض في مطلع الشهر المقبل هذه القطعة مع قطعتين عائدتين من الولايات المتحدة أيضا.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام إن القطع الأثرية عبارة عن قطعة من الرخام معروفة باسم رأس الثور وأخرى عبارة عن تمثال رخامي نصفي لجسم رجل والثالثة تمثال شبه مكتمل لرجل صادرته السلطات الأمريكية في أواخر العام الماضي من منزل لبناني مقيم في نيويورك.