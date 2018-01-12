أخبار مصر

يلتقي فريقا الأهلي والمصري، في السادسة مساء اليوم/ الجمعة، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في إطار مباراة السوبر المصري.

وإستقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، على الإستعانة بالمدافع سعد سمير، العائد من فترة غياب بسبب الإصابة، ضمن التشكيل الأساسي أمام المصري.

وتأتي مشاركة سمير، إثر غياب رامي ربيعة بعد الإصابة، التي تعرض لها في العضلة الضامة، خلال لقاء القمة أمام الزمالك، الإثنين الماضي، ليتخلف عن السفر للإمارات، ضمن بعثة الأهلي.