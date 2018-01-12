واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت متأخر الخميس انه عدل عن حضور تدشين السفارة الامريكية الجديدة في لندن.

وكتب ترامب في تغريدته انه عدل عن الرحلة المقررة اساسا الشهر المقبل لعدم رضاه عن موقع السفارة الجديدة وكلفة بناءها.

وتابع ترامب “السبب وراء الغاء زيارتي الى لندن هو انني لست معجبا بقيام ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما ببيع السفارة التي كانت في افضل موقع في لندن لقاء مبلغ زهيد وبناء سفارة جديدة في موقع بعيد لقاء 1,2 مليار دولار”، مضيفا “اتفاق سيء، كانوا يريدون ان اقص الشريط لكن لا”.