القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 12 20 ،وسط الدلتا 11 20،الإسكندرية 10 19 ،بلطيم 13 20 ،مطروح 10 18 ،السلوم 09 20 ،سيوة 08 20،بورسعيد 14 20.