كراكاس - أ ف ب

قضى أربعة أشخاص على الأقل غرقًا وفقد العشرات بعد غرق قارب يقلّ مهاجرين فنزويليين إلى إحدى الجزر، على ما أعلنت الشرطة يوم الخميس.

وقالت الشرطة لموقع كوراساو نيوز الاخباري انها عثرت على جثث رجلين وامراتين وانها تواصل البحث للعثور على ضحايا محتملين.

وذكرت تقارير إعلامية فنزويلية ان حوالي 30 شخصًا كانوا على متن القارب الذى أبحر من لا فيلا دي كورو في ولاية فالكون شمال فنزويلا.

وصرح لويس ستيفانيلي النائب المعارض في ولاية فالكون للصحافيين ان القارب كان يحمل “نحو 30 شخصًا كلهم دون الخامسة والثلاثين، وبينهم قاصرون”.

وكان كلّ منهم قد دفع مبلغ مئة دولار للمهربين “من أجل ان يتم نقلهم إلى جزيرة أروبا” الهولندية القريبة من ساحل فنزويلا، بحسب قوله.

وتابع ستيفانيلي “من المستحيل تحديد عدد الركاب” الذين لقوا مصرعهم لانهم كانوا يسافرون بشكل غير شرعي وهم على علم “بوضعهم كمهاجرين غير شرعيين”.

وقد أعلنت الشرطة انها ألقت القبض على رجلين يشتبه في انهما مهاجران في المنطقة التي تم فيها العثور على الجثث.

وقال المتحدث باسم الشرطة “ان الأشخاص الذين يغادرون فنزويلا يعرفون ان هناك العديد من المخاطر وان الكثير من القوارب ليست مناسبة” لهذا النوع من عمليات العبور “وهناك احتمال كبير بان يتم توقيفهم”.

ويقدّر عالم الاجتماع توماس بايز ان 500 ألف فنزويلي هربوا من بلادهم خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة الإقتصادية الحادة الناجمة عن إنخفاض أسعار النفط وتفشي التضخم والفساد.