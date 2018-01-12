بنغازي (ليبيا) - رويترز

ألقت السلطات في شرق ليبيا القبض على 81 مهاجرًا من إريتريا وإثيوبيا والصومال فروا من مهربين بعدما فشلوا في الوصول إلى أوروبا وستقوم بترحيلهم.

وذكر مسؤولون أن إمام جامع على الساحل إلى الجنوب من مدينة بنغازي أبلغ السلطات عن المهاجرين.

وقال أحمد العريفي، وهو مسؤول في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، إن المهاجرين اعتقلوا في منطقة الزويتينة عند مخيم للمهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن السلطات ألقت القبض عليهم لترحيلهم إلى بلدانهم.

وليبيا هي نقطة الإنطلاق الرئيسية للمهاجرين الحالمين بالوصول لأوروبا عبر البحر. وعبر قرابة 120 ألف مهاجر من منطقة وسط البحر المتوسط العام الماضي.

ويغادر المهاجرون من غرب ليبيا في معظم الأحيان لكن الهجرة من هناك تراجعت بشدة في يوليو (تموز) عندما بدأت فصائل مسلحة في منع عبور المهاجرين. ومعظم المهاجرين من دول غرب أفريقيا لكن بعض أبناء شرق أفريقيا يدخلون ليبيا عبر السودان.

وقال العريفي إن السلطات رحلت 5686 مهاجرًا في المجمل من شرق ليبيا العام الماضي بارتفاع من 2912 مهاجرًا في 2016.