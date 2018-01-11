صنعاء - ا ش ا

أقرت “الميليشيات الحوثية” في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي اليوم في إتجاه الأراضي السعودية.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الاخبارية الأمريكية أن “الحوثيين” قالوا في بيان إن “الصاروخ استهدف معسكرا للقوات الخاصة، وموقعا للمروحيات في منطقة نجران السعودية الواقعة على الحدود مع اليمن”. وأشار البيان إلى أن الصاروخ من طراز “القاهر 2 – ام”.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت اليوم صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران في جنوب السعودية.