احمد عوض - اخبار مصر

تمكنت الإدارة إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة الأستاذ محمد جمال أبوحسين مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع إداراة مكافحة التهرب الجمركي برئاسة الأستاذ هشام العدوى واﻷستاذ عبدالحميد حسين مديرعام اﻷمن الجمركى وإدارة شرطة ميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه رقم 186 لسنة 1986وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية

ففى المحاولة الأولى و أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى إشتبه الأستاذ أحمد الراوى مأمورالحركة في السائق م . ع . ا براد رقم 4294 كويت وبتفتيش البراد تبين وجود 37 هاتف محمول آيفون مخفاة بكابينة السيارة

وفى المحاولات الأخرى تم الإشتباه فى مشمول البوالص أرقام 4 ب و 37 ب وسائق أحد التريلات المصرية القادمة من السعودية والمحملة بالبضائع

وبالتفتيش تم ضبط 220عبوة عدسات لاصقة بكل منها 2عدسه وكمية من مستحضرات التجميل المتنوعه وشاشات العرض LED مخفاة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بهم

وبلغت التعويضات المستحقة 956 ألف جنيه

وإشترك في الضبط كل من الأستاذ تروت محمود والأستاذ محمد مصطفى والأستاذ على محمد مأمورى الحركة

قرر الأستاذ مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمرك